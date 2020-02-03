إشادة إعلامية إسبانية بمدافع الرجاء السابق في أول ظهور له رفقة سرقسطة

أشادت وسائل الإعلام الإسبانية بجواد الياميق، المدافع السابق للرجاء الرياضي، بعد ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد ريال سرقسطة.

وعنونت صحيفة “إيرالدو” المحلية مقالها بـ” البداية الواعدة لياميق”، مبرزة أنه ظهر واثقا من نفسه في الخط الدفاعي، ويكون سباقا للكرات، فضلا عن منحه تمريرة هدف فريقه خلال مباراة أمس الأحد، أمام فريق قاديس، والتي انتهت على إيقاع التعادل بهدف لمثله.

من جهته، أشاد موقع “إل ديسيمباركي” بالمدافع ياميق بعدما منحه 9/10 كتقييم لأدائه خلال أول ظهور له رفقة ريال سرقسطة.

وأضاف” بداية غير متوفقة، مشاركة فعالة ومثالية للمغربي، الذي أبان عن شخصية قوية وحضور وازن كما له أنه قضى كل حياته يلعب لفريق سرقسطة.. لاعب جيد في الكرات العالية.. إنه صفقة ناجحة”.