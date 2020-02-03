شفاعمرو: إدانة أشرف طحيمر بقتل ميرفت أبو جليّل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، المتهم أشرف طحيمر (44 عاما) من شفاعمرو، بارتكابه جريمة قتل ميرفت أبو جليل (40 عاما) من المدينة ذبحا في منزلها قبل نحو 4 أعوام، فيما ادعى المتهم في جلسة المحكمة أنه بريء. المدان بالقتل أشرف طحيمر (أرشيفية) تفاصيل أوفى بعد قليل...

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