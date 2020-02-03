ميسي.. الأكثر تهديفا وصناعة للأهداف في الليغا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساهم قائد ونجم برشلونة، ليونيل ميسي، في فوز فريقه على ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الليغا.
وصنع ميسي هدفي برشلونة في المباراة، لزميله الشاب أنسو فاتي الذي بات أصغر لاعب في تاريخ الليغا يُسجل ثنائية.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي هو أكثر لاعب صناعة للأهداف في الليغا هذا الموسم برصيد 8 أهداف، وهو الهداف حتى الآن برصيد 14 هدفا.
ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، خلف المُتصدر ريال مدريد بفارق 3 نقاط، وتجمد رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز 13.
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