القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضبطت الشرطة امرأة تقود سيارة خصوصية في قرية ساجور وبداخلها 11 طفلا على المقاعد الخلفية والأمامية للسيارة، وهم لا يضعون حزام الأمان، أمس الأحد.
ووفقا للشرطة فإن أفرادها شرحوا للسائقة خطورة المخالفة التي ارتكبتها، وسلموها مخالفة سير وانتظروا في المكان حتى وصول سيارة أخرى من أجل نقل الأولاد بشكل آمن وقانوني.
يذكر أن السيارة التي نقلت الأطفال غير مخصصة لهذا الغرض وغير معدة لهذا العدد من الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ساجور: 11 طفلا داخل سيارة خصوصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.