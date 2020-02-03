ساجور: 11 طفلا داخل سيارة خصوصية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضبطت الشرطة امرأة تقود سيارة خصوصية في قرية ساجور وبداخلها 11 طفلا على المقاعد الخلفية والأمامية للسيارة، وهم لا يضعون حزام الأمان، أمس الأحد.

ووفقا للشرطة فإن أفرادها شرحوا للسائقة خطورة المخالفة التي ارتكبتها، وسلموها مخالفة سير وانتظروا في المكان حتى وصول سيارة أخرى من أجل نقل الأولاد بشكل آمن وقانوني.

يذكر أن السيارة التي نقلت الأطفال غير مخصصة لهذا الغرض وغير معدة لهذا العدد من الركاب.