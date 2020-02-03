"البيان": الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لقضايا أمتها الإسلامية

الإثنين 3 فبراير 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً لقضايا أمتها الإسلامية، وتقوم بدور فعال ومتواصل للنهوض بها في المجالات كافة، وقد نالت دولة الإمارات إشادات دولية على دورها الفعال ومواقفها الإيجابية الحاسمة.



وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين إلى أن آخر هذه الإشادات والشهادات من المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، حيث أشاد المجلس في ختام أعمال دورته الـ 40 في أبوظبي بدعم دولة الإمارات للعمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامي، وأرسل المجلس في ختام دورته برقيتي شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، على الدور الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم العمل الإسلامي المشترك وللنهوض بالأمة الإسلامية في المجالات كافة.

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وذكرت أن إشادة المجلس التنفيذي للمنظمة بجهود القيادة الإماراتية في خدمة التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، وتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الدولية المعنية، جاءت تقديراً لدولة الامارات لاعتمادها رُؤى استشرافية واستباقية بوّأتها مكانة ريادية على مستوى العالم الإسلامي في مجال صناعة المستقبل، وكان من البديهي أن يثمّن المجلس المبادرات التنموية الرائدة لدولة الإمارات في دول العالم الإسلامي.

وأوضحت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن دولة الإمارات في كلمتها في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في بوركينا فاسو آخر يناير الماضي، كانت قد أكدت رفضها لأي تدخّل في شؤون الدول الإسلامية، مشيرة إلى أن من أساسيات التضامن الإسلامي الاستجابة لمبادئ حسن الجوار والعمل المشترك بين كافة الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية.