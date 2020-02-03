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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الحديدة يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
كشف وكيل محافظة الحديدة وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي، حيدره ناصر هادي الجحماء كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب وكيف خان حزب الإصلاح التحالف؟
ووفقا لليمن العربي قال إن حزب الإصلاح الإخوان المسلمين في اليمن كان رأس الحربة في غزو الجنوب في حرب 94 وبعد انقلاب الحوثي على شرعية الرئيس عبدربة منصور، لم يطلق الإخوان رصاصه واحدة للدفاع عن صنعاء، حيث جرو المعركة إلى الجنوب بعيد عن مناطقهم في الشمال.
وتابع: وتحمل الجنوب تباعات المعركة وتصدي للغزو الحوثي بدعم للأشقاء في التحالف ، وقدم الجنوب تضحيات كبيرة ومع ذلك لم يقدم حزب الإصلاح تلك التضحيات فهو لازال يرى الجنوب غنيمة وفرع يجب عودة إلى بيت الطاعه الجمهورية العربية اليمنية، لقد ظل الإخوان خلال الخمس سنوات عينهم على الجنوب ، ولم يكن تحرير الشمال ضمن أولياتهم رغم الدعم السخي من الأشقاء في دول التحالف، قالإخوان يحملون مشروع تدميري في الوطن العربي.
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