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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول دولة تستأنف رحلاتها مع الصين بعد توقف بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
وصل اليوم الاثنين أكثر من 60 راكبا من مدينة اورومتشى الصينية إلى باكستان، بعد استئناف عمليات الطيران المباشر بين البلدين، بعد أن تم تعليقها لثلاثة أيام.
ونقلت محطة "جيو" الاخبارية الباكستانية عن متحدث باسم شعبة الطيران، قوله في بيان مقتضب بإسلام أباد، إن باكستان قررت استئناف عمليات الطيران المباشر، والتي كان قد تم تعليقها في 31 من كانون ثان/يناير، كإجراء وقائي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا القاتل.
وذكرت مصادر إنه سيتم فحص الركاب على متن الطائرة للتحقق من اصابتهم بالفيروس، قبل السماح لهم بمغادرة المطار.
وكانت باكستان أوقفت رحلاتها من وإلى الصين يوم الجمعة الماضي، فور ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا في الصين، وهو الامر الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه حالة طوارئ صحية عالمية.
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