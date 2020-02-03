شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء نقل المرضى جوا من مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

الإثنين 3 فبراير 2020 أكدت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة أن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة. ولم يذكروا أين ستهبط الطائرات. وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. Advertisements من ناحية أخرى تجري الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر بشأن خفض التصعيد. وذكر مصدر دبلوماسي أن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع. وقال المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة إغاثة إن المزيد من اليمنيين ما زالوا ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

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