- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تقتحم منزل سفير اليمن لدى الأردن والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
إقتحمت ميليشيا الحوثي منزل السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، الكائن في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، ضمن حملة جديدة استهدفت منازل كثير من المسؤولين المناهضين لمشروعها الانقلابي.
ويأتي هذا الإقتحام في إطار ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية وإنتهاكاتها وعمليات نهب منازل وممتلكات القيادات اليمنية في العاصمة صنعاء بشكل خاص وفي مناطق سيطرتها على وجه العموم.
وقال السفير العمراني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنه لم يعد يستغرب تلك التصرفات التي ترتكبها الميليشيات بعد أن اقتحمت عاصمة البلاد ونهبت مؤسساته وأدخلت البلد في نكبة تاريخية.
وكانت الميليشيا قد اقتحمت منزل العمراني للمرة الأولى أثناء اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ونهبت محتوياته.
يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام الميليشيا منزل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي محمد مجور في منطقة حي النهضة بالعاصمة صنعاء، ضمن حملة اقتحامات واسعة خلال الأيام الماضية لمنازل قيادات حكومية وسياسية آخرها مصادرة سكن"سنان" الطلابي.
كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تقتحم منزل سفير اليمن لدى الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.