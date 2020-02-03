شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. أنصار «مقتدى الصدر» يطلقون الرصاص على المتظاهرين في النجف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في العراق، بأن أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أطلقوا الرصاص على المحتجين في النجف اليوم الاثنين.

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا أنصاره إلى مساعدة قوات الأمن في فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، بعد تكليف محمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة.

Advertisements

من جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية المكلف المتظاهرين إلى سحب فتيل النزاع والخلافات، وعدم إتاحة الفرصة لمن وصفهم بالفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.

وفي تصريحات عبر تويتر، نفى علاوي اختياره من الأحزاب السياسية، مؤكداً أن النواب المستقلين هم من رشحوه لرئاسة الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية حصيلة جديدة لضحايا المظاهرات في العراق منذ 25 أكتوبر الماضي، قائلة إنها أسفرت عن 287 قتيلاً من المتظاهرين و5 من رجال الأمن.