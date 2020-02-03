شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم : لا حالات إصابة للجالية والطلاب السودانيين في الصين والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة الخارجية السودانية أنها تتابع عن كثب تطورات الاوضاع في الصين.
وأكدت عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس وسط الجالية والطلاب السودانيين حتى الآن ،وتعمل بصورة لصيقة مع السلطات الصينية لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تفاقمت الأزمة لضمان سلامة مواطنينا خاصة في مدينة ووهان بإقليم خووبي.
وعبرت وزارة الخارجية فى بيان صحفى عن خالص مواساتها لحكومة وشعب الصين، وأشادت بجهود الحكومة الصينية وبعملها الجاد والدؤوب الذي يهدف للوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوي بطريقة منفتحة وشفافة وذات كفاءة عالية، الأمر الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية خلال الزيارة الأخيرة لأمينها العام.
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