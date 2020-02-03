الناتو يطمئن روسيا بشأن أكبر عملية إعادة انتشار منذ 25 عاما

طمأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، الإثنين، روسيا بأن عملية نقل أعداد كبيرة من القوات الأمريكية وقوات الحلف إلى شرق أوروبا لإجراء مناورات عسكرية، ليست موجهة ضدها.

وقال ستولتنبرج إن هذا "أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا منذ أكثر من 25 عاما"، مضيفا أن المناورات تظهر الالتزام الأمريكي القوي بحلف الأطلسي والحرية والأمن في أوروبا.

وأضاف أن المناورات "ليست موجهة ضد أي دولة معينة"، مشيرا إلى أن "هذه المناورات الدفاعية تظهر القدرة على الإسراع في نقل قوة كبيرة من الولايات المتحدة إلى أوروبا للمساعدة على حماية دول أخرى في الحلف الأطلسي في حال الضرورة".

وألمح إلى أن "روسيا لديها كل الحق في الشعور بالأمان ضمن حدودها، وكذلك دولنا الأعضاء".

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وأكد أن أعضاء الحلف ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا احتفلوا بالذكرى الـ30 لاستقلالهم هذا العام، في إشارة إلى انفصال دول البلطيق الثلاث عن الاتحاد السوفيتي.

وأشار ستولتنبرج إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا والأعضاء الآخرين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتدريبات عملا بالقواعد الخاصة بمثل هذه الحالات.

ويشارك قرابة 37 ألف جندي من 18 دولة في المناورات التي تشرف عليها الولايات المتحدة بعنوان "المدافع عن أوروبا 2020".

وتجري المناورات في مايو/أيار ويونيو/حزيران، خاصة في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، على أن تنقل الولايات المتحدة 20 ألف جندي إلى أوروبا في الأشهر القادمة.

تأتي التدريبات وسط شكوك حول ما إذا كان الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للدفاع عن أوروبا، إذ إن بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن الحلف الأطلسي "عفا عليه الزمن".