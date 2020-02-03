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نجاة الجبالي - القاهرةالإثنين 2020/2/3 03:21 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك - أرشيفية
نشر حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الإثنين، صورة له تجمعهما، بعد شائعات ترددت عن سوء حالته الصحية، نفاها محاميه فريد الديب، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة.
وظهر عمر علاء مبارك في الصورة مقبلا رأس جده الذي يتماثل حاليا للشفاء بعد عملية جراحية أجراها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكتب معلقا على الصورة "بكل الحب والتقدير"، وإثر ذلك توالت شائعات عن سبب ظهور الصورة وإمكانية تدهور حالة الرئيس الأسبق.
محامي الرئيس الأسبق قال لـ"العين الإخبارية": "إن مبارك في هذه اللحظة يتمتع بصحة عقلية وذهنية وجسمانية عالية".
وأضاف: "لا يزال في مرحلة التماثل للشفاء عقب العملية الجراحية التي أجراها نهاية الشهر الماضي".
وأشار إلى أن كل ما يثار الفترة الماضية عن تدهور الحالة الصحية لمبارك "كذب" وأن رحلة التعافي مستمرة.
وعن صحة قرينة الرئيس الأسبق سوزان مبارك التي أجرت جراحة في وقت سابق، قال الديب إنها تتحسن وأنها بحال أفضل أيضا.
ومبارك "91 عاما" حكم البلاد لمدة 3 عقود قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين 25 يناير/كانون الثاني 2011 ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.
وشهدت سنوات حكم مبارك الثلاثين "1981- 2011" وما تلاها محطات انتصارات وانكسارات، عبر فيها الرئيس الراحل من حياة عسكرية زاهية حافلة بالإنجازات والتكريم، إلى حياة مدنية دخلها نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا.
وتدرج فيها من رؤيته كبطل قومي مساهم في إنقاذ البلاد إلى اعتباره مسؤولا عن أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية أطاحت به من السلطة ومن ثم محاكمته إلى أن جرى تبرئته من أغلبها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لمبارك بعد وعكة صحية.. ومحاميه: بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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