"مرتزقة أردوغان" في ليبيا.. نزيف خسائر لا يتوقف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف محللون سياسيون تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بأنه يريد استعمار ليبيا، في وقت رصدت قوات الجيش الليبي إمدادات عسكرية قادمة من أنقرة وتسلمتها مليشيات طرابلس.
مرتزقة أردوغان.. لصوص منازل وسارقو أموال الليبيين
خبير عسكري ليبي: "مرتزقة أردوغان" تمهيد لخطة أكبر وجيشنا يقظ
فبينما يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقفه الداعم لحكومة طرابلس ومليشياتها المتطرفة، بدأ المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة إلى العاصمة الليبية في المعاناة من نزيف الخسائر، سواء بقتلى في معارك مع الجيش الوطني الليبي أو فارين إلى أوروبا.
وخلال الأيام الماضية، أعلن أردوغان أكثر من مرة أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس، فيما رصدت رحلات جوية تنقل آلاف المرتزقة من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا، للانضمام إلى صفوف مليشيات العاصمة، وذلك بعد اتفاقين بين أنقرة وحكومة فايز السراج أثارا غضبا إقليميا كبيرا.
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