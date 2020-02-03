اخبار العالم

الكرملين يعبر عن قلقه من هجمات المسلحين في إدلب السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع الكرملين يعبر عن قلقه من هجمات المسلحين في إدلب السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه ما زال يشعر بالقلق من هجمات المسلحين في إدلب السورية حيث وقعت اشتباكات بين القوات التركية والقوات السورية في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستستمر في الرد بعد قصف نفذته قوات الحكومة السورية قتل أربعة جنود أتراك وأصاب تسعة بجروح. وروسيا حليف مقرب من الحكومة السورية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "ما زلنا نشعر بالقلق من أنشطة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة من سوريا".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يعبر عن قلقه من هجمات المسلحين في إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا