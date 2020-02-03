مقتل متظاهر عراقي وإصابة 3 آخرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، اليوم الإثنين، في اشتباكات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء من أتباع رجل الدين مقتدى الصدر في ساحة التظاهر وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل 100 كم جنوب بغداد. وقالت المصادرإن "متظاهراً فارق الحياة اليوم بمستشفى الحلة متأثراً بإصابات خطرة لحقت به في اشتباكات بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء من اتباع الصدر في ساحة التظاهر قرب مبنى مجلس محافظة بابل. وبحسب شهود، اندلعت مصادمات اليوم بعد توافد مئات المتظاهرين من المدارس والجامعات ونقابة المعلمين على ساحة التظاهر، وحاول أصحاب القبعات الزرقاء منعهم من الدخول إلى الساحة وجرت اشتباكات بالأيدي. وأوضح الشهود أن ساحة التظاهر تحولت إلى فوضى عارمة وسط هتافات وشعارات تندد بتدخل اتباع الصدر لفض المظاهرات الاحتجاجية التي تقودها فئات المجتمع منذ 4 اشهر بشكل مستمر ودون انقطاع للمطالبة باجراء إصلاحات في العملية السياسية. وشهدت ساحات التظاهر في بغداد وكربلاء والنجف والبصرة والناصرية خلال الساعات الـ 24 الماضية حالات مماثلة بعد أن أعطى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الضوء الأخصر لاتباعه للسيطرة على ساحات التظاهر وحماية الثورة من المندسين.

