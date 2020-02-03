صحيفة: تلتقي الإمارات وموريتانيا على أن مواجهة التحديات تتطلب التنسيق والتشاور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن مستوى العلاقات المتميز الذي يربط الإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة، تترجمه الدولة عبر مساهمات في تحسين الواقع التنموي والمعيشي لتلك البلدان وشعوبها، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية توافر المتطلبات الكفيلة بتعزيز عوامل الأمن والاستقرار، ولعل التنمية الشاملة هي الأساس في تحقيق هذا الهدف.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" ملياري دولار أعلنت الإمارات تخصيصها لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إثر الزيارة الرسمية لفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قرار يجسد الأسس القوية القائمة على مختلف الصعد، في إطار من العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

ولفتت إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة، تصب أيضاً في مجال تعزيز التنمية، وتوثيق مستوى التعاون، في ظل ما يجمع البلدين من تقارب في وجهات النظر حيال مختلف القضايا، ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تقف موريتانيا في وجه هذه الآفة العالمية التي تشكل عقبة أمام التنمية وتحسين واقع المجتمعات العربية والتقدم نحو المستقبل.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن التحديات في المنطقة كثيرة، وتلتقي الإمارات وموريتانيا على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك في الإطارين العربي والإسلامي، ونبذ جميع أوجه التطرف والإرهاب وداعميه، وتبني سياسات الانفتاح على دول العالم لما فيه خير الشعوب، كما تؤكد الدولتان أن الحوار والتلاقي هما السبيل الوحيد لإعلاء السلام، وأن التنمية هي رديف الأمن والاستقرار