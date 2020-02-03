سفير ليبيا في النيجر ينشق عن حكومة السراج.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن القائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى النيجر عبدالله بشير انشقاقه عن حكومة الوفاق وأكد انحيازه لشرعية الشعب ومجلس النواب والحكومة الليبية.



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وأوضح السفير بشير في بيان مصور نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وأمام ”الظروف الحالية التي جعلت من حكومة الوفاق مرتهنة لقوى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا لذلك أعلن انحيازي لإرادة الشعب الليبي ومجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه“، وأؤكد دعمي للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون“.

يشار إلى أن سفراء ليبيا في غينيا وكوناكري وساتومي وبرنسيب أعلنوا عدم تمثيلهم لحكومة الوفاق وتمثيلهم للبرلمان وحكومته ولذات الأسباب التي قدمها السفير بشير.