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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تؤكد أن لديها أدلة تثبت معرفة طهران سبب كارثة الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، امتلاك بلاده تسجيلات تتضمن دليلا هاما يثبت أن الجانب الإيراني كان يعرف منذ البداية أسباب الكارثة التي لحقت بطائرة الركاب الأوكرانية.
ونقل موقع " روسيا اليوم " عن زيلنكسي قوله في لقاء عبر شبكة "1+1" التلفزيونية اليوم، إن لدى كييف تسجيلات هامة من المراقبين الجويين الإيرانيين تثبت بشكل قاطع معرفة إيران سبب الكارثة منذ تحطمها.
وتابع زيلينسكي: "هذا التسجيل عبارة عن حوار بين غرفة التحكم والمراقبة الجوية في طهران وطائرة إيرانية كانت تهبط في ذلك الوقت. في الساعة 6:12 أقلعت طائرتنا، وفي الساعة 6:30 كان من المفترض أن تهبط طائرة إيرانية. لقد رأى طاقمها كل هذا، وبدأ الطاقم في التحدث إلى المراقب. كل شيء هناك يقول (يبدو لي أن صاروخا يطير) والحديث جرى باللغتين الفارسية والإنجليزية - وكل شيء ثابت هناك".
وحسب الرئيس الأوكراني، هذا التسجيل هو دليل هام على أن الجانب الإيراني كان يعرف منذ البداية عن أسباب الكارثة، التي حاقت بطائرتنا. وأضاف: "لقد عرفوا ذلك بالفعل وقت تحطم الطائرة".
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