توتر في سجون الاحتلال الإسرائيلي واستدعاء قوات الردع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

قالت مصادر فلسطينية أن التوتر الشديد يسود سجن "عوفر"، وذلك بعد ادعاء إدارة سجون الاحتلال، أن أسيراً طعن سجاناً في قسم 12، فأغلقت كافة الأقسام، واستدعت قوات كبيرة من وحدات القمع، وألغت زيارة عائلات الأسرى المقررة اليوم الإثنين. وهدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالتصعيد ضد إدارة سجون الاحتلال وإغلاق الأقسام، احتجاجاً على الأوضاع الكارثية التي يعيشها "أشبال الدامون" في الفترة الأخيرة وتضامناً مع الأسيرات. وأوضحت هيئة الأسرى الفلسطينية إن الأسرى في سجون عوفر، ونفحة، والنقب قرروا إغلاق الأقسام بدءاً من ظهر اليوم، وبدء جلسات حوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون لمواجهة التصعيد ضد "أشبال الدامون"، وإيجاد حلول سريعة لوقف الانتهاكات ضدهم. وحذرت الهيئة من انفجار الأوضاع في السجون، في ظل استمرار وتصاعد الهجمة الشرسة ضد أطفال "الدامون" والذين يعيشون بظروف صعبة وغير آمنة منذ فترة، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري وعاجل لوقف التنكيل بالقاصرين، واستفراد إدارة السجون وقواتها القمعية، بهم.

