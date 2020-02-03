شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزيف الخسائر لا يتوقف لمرتزقة أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اعتبر محللون سياسيون تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بأنه يريد استعمار ليبيا، في وقت رصدت قوات الجيش الليبي إمدادات عسكرية قادمة من أنقرة وتسلمتها مليشيات طرابلس.

Advertisements

ففي حين يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقفه الداعم لحكومة طرابلس ومليشياتها المتطرفة، بدأ المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة إلى العاصمة الليبية في المعاناة من نزيف الخسائر، سواء بقتلى في معارك مع الجيش الوطني الليبي أو فارين إلى أوروبا.

وفي الأيام الماضية، أعلن أردوغان أكثر من مرة أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس، فيما رصدت رحلات جوية تنقل آلاف المرتزقة من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا، للانضمام إلى صفوف مليشيات العاصمة، وذلك بعد اتفاقين بين أنقرة وحكومة فايز السراج أثارا غضبا إقليميا كبيرا.