مقتل 9 مدنيين في قصف جوي بشمال غرب سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

قتل 9 مدنيين بينهم أطفال في قصف جوي استهدف سيارة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تحديد هوية الطائرات المغيرة، سورية أو روسية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "الطيران الحربي استهدف سيارة كانت تقل نازحين في ريف حلب الغربي، أين تدور اشتباكات بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة الأخرى، ما أسفر عن سقوط القتلى المدنيين وبينهم 4 أطفال". كما أن بين القتلى 7 أشخاص من عائلة واحدة، حسب المصدر ذاته. ومنذ ديسمبر(كانون الأول) تشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً، وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، تصعيداً عسكرياً من قوات النظام، بدعم روسي، تمكنت بموجبه من السيطرة على مناطق عدة أبرزها مدينة معرة النعمان، الأربعاء الماضي. وتتزامن الغارات الجوية مع معارك عنيفة على الأرض.

