ماذا قال رئيس الإمارات في يوم البيئة الوطني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أن العمل من أجل البيئة مسيرة قائمة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، بدأتها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



وأضاف في كلمته بمناسبة "يوم البيئة الوطني الـ23 بالإمارات" الذي يصادف 4 فبراير/شباط من كل عام: "نجدد التزامنا الوطني والأخلاقي بالمحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها والعمل على ضمان استدامتها، والاحتفاء بما حققناه من إنجازات في السنوات الماضية، والعزم على بذل المزيد من العمل والجهد لتعزيزها وتطويرها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الإمارات 2021".

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وتابع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: "نحتفل بيوم البيئة تحت شعار (الحلول المستندة إلى الطبيعة) الذي يرتكز على ما حققناه خلال السنوات الماضية لدفع مسيرة حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية عبر اعتماد حلول وخطط واستراتيجيات مستقبلية تضع الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها".

وأشار إلى أن جهود الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية على اختلافها وتنوعها لم تتوقف يوما في دولة الإمارات، مؤكدا أن مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وما صحبها من زيادة في أعداد السكان والنشاط المتسارع في القطاعات كافة التي تشكل ضغطا كبيرا على البيئة تتطلب مزيدا من العمل الذي تتكاتف فيه جميع فئات ومكونات المجتمع.

وشدد رئيس الإمارات على أن بلاده ستستمر في بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه للمحافظة على إرثها الحضاري ومكانتها الدولية، مستعينة في ذلك بأحدث التقنيات والنظم وأفضل الممارسات التي تقوم بتطويرها من خلال استراتيجياتها الوطنية، خاصة في مجال الابتكار واستشراف المستقبل.