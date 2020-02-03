شكرا لقرائتكم طائرة أممية تقلع من صنعاء.. ناقلة مرضى يمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أقلعت، الاثنين، طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وصعد سبعة مرضى مع من يرافقهم على متن الطائرة، التي أقلعت من المطار الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي بعد الظهر متوجّهة إلى العاصمة الأردنية عمان، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي.
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