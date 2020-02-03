عالم روسي : ظهور فيروس «كورونا» الجديد صناعيا «زائف وغير صحيح»

شكك ميخائيل شيلكانوف، مدير مختبر البيئة والأحياء المجهرية بجامعة الشرق الأقصى الفدرالسة الروسية بظهور فيروس "كورونا" الجديد صناعيا، على الرغم من وجود مختبر علن الفيروسات في ووهان وفقا لـ روسيا اليوم.

وقال العالم شيلكانوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، كانت وكالة شينخوا الصينية قد أعلنت عام 2018 عن دراسات تجري بمعهد ووهان لعلم الفيروسات حول الآليات المناعية للخفافيش، التي يمكن أن تحمل الفيروسات لفترة طويلة، دون أن تصاب بالمرض.

وقبل فترة أعلن تان وينجي Tan Wenjie، رئيس مركز الطوارئ في معهد الأمراض الفيروسية في المركز الوطني الصيني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن فيروس "كورونا" الجديد يشبه بنسبة 90% فيروس كورونا الذي تحمله خفافيش مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ. علاوة على هذا، أشارت بعض المنشورات إلى أن فيروس "كورونا" الجديد قد أنتج صناعيا في نفس المعهد.

وقد أكد العالم الروسي، على أن في مدينة ووهان "مختبر رائع لعلم الفيروسات" ما سمح للصينيين تحديد هوية الفيروس الجديد بسرعة. وأن ظهور فيروس "كورونا" الجديد صناعيا- زائف وغير صحيح".