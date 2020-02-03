بسبب فلسطين.. جمال ريان يدعو لاغتيال الزعماء العرب ويمسح التغريدة.. ونشطاء تويتر يلقنونه درساً ويكشفون عن دور والده في بيع أراضي الضفة لليهود

- شريف الجنيدي

أثارت التغريدة التي نشرها الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تحريضه على القتل.

وكان ريان قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر استطلاع سأل من خلاله الجماهير عن رأيها في تشكيل فرقاً خاصة مدربة تدريباً عالياً للتعامل مع رموز الدول العربية.

وقال الإعلامي في تغريدته والتي جاء نصها كالتالي: "بعد ان كشفت صفقة القرن عن وجوه عربية، هل تؤيد تشكيل الفصائل الفلسطينية “فرقا خاصة” مدربة تدريبا عاليا للتخلص من رموز الدول العربية التي تعمل على تقويض حركة التحرر الوطني الفلسطيني بهدف ردع هذه الدول؟".

ريان يمسح التغريدة

وقام مذيع قناة الجزيرة لاحقاً بمسح التغريدة من على حسابه الشخصي على تويتر.

وبالرغم من ذلك، إلا أن نشطاء موقع التواصل قاموا بتصوير التغريدة وأعادوا نشرها مجدداً، كما دشنوا هاشتاج #مذيع_الجزيره_يدعو_للاغتيال، حيث تصدر موقع تويتر في ساعات قليلة.

واعتبر النشطاء تغريدة ريان بمثابة دعوة صريحة للقتل والتحرض على العنف، كما كشفت عن وجه الإرهاب الحقيقي الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية.

أحمد موسى يعلّق

وعلّق الإعلامي أحمد موسى على تغريدة ريان بالقول إن مذيع قناة الجزيرة أعلن نفسه بشكل فج كعنصر إرهابي يحرض على الاغتيالات.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن ريان "يتحدث عن الحكام العرب ويصفهم بالخيانة ونسى الحديث عن أمير قطر والرئيس التركي وعلاقتهما القوية بإسرائيل".

وأضاف الإعلامي أن جمال ريان "الفلسطيني الذي باع والده أرضه إلى الصهاينة يتحدث الآن عن الحكام العرب ويحرض على قتلهم".

Advertisements

وتابع: "عائلتك أول من خانت فلسطين وليس لكم علاقة بالقضية، ومصر أول الداعمين للقضية الفلسطينية منذ عام 1948»، متسائلا: «لماذا لم تتحدث عن مشروعات صهر أردوغان في تل أبيب".

دموع التماسيح

ونشر ريان نقطع فيديو له وهو يتباكى بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وظهر ريان في الفيديو وهو يوجه سهام نقده للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بدلاً من توجيهها إلى خطة السلام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل لإسرائيل التي تغتصب حقوق الشعب الفلسطيني.

ورد المغردون على جمال ريان حيث لقنوه درساً قاسياً على مهاتراته ودموع التماسيح التي ظهر بها خلال الفيديو.

درس قاسي

ورد مغرد إماراتي على دعوة جمال ريان لاغتيال زعماء الدول العربية، وذلك من خلال مقطع مصور.

وقال المغرد الإماراتي في الفيديو رداً على ريان: "رأيت الفيديو المنتشر على تويتر ، جمال ريان يبكي محترقا على فلسطين المحتلة ؟!، الأخ عايش في قطر ، وشغال في قناة تابعة لإسرائيل ، ويبكي بحرقة على فلسطين المحتلة"، مضيفاً باستنكار: "ويقول اللي باعوا القضية السعودية والإمارات".

وتابع: "السعودية والإمارات دولتين ليس لهما سفارات في إسرائيل ، لكن الدولة اللي عايش فيها ريان ويشتغل في قناة تابعة لها فيها مكتب تجاري وقنصلية إسرائيلة على أراضيها ، وأمس تصرح إسرائيل بالدور الكبير الذي قامت به قطر في صفقة القرن ، إحنا ايش دخلنا السعودية والإمارات".

ووجه حديثه لجمال ريان قائلاً: "المهم روح جيب تاريخ أبوك اللي باع صكوك الأرض في الضفة الغربية وأترك البكاء".