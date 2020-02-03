رويترز : «ديليك» الإسرائيلية عينها على مشروع غاز مصري

قالت شركة "ديليك" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها تستهدف الدخول في شراكة مع مجمع "شل" للغاز المسال في شمال مصر من أجل معالجة غاز حقل لوثيان، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت، أن الغاز الطبيعي، الذي تصدره إلى مصر من حقل لوثيان، يمكن أن يستخدم في مصر أثناء ذروة الطلب، على أن يتم تصديره كغاز مسال عندما يتراجع الطلب.

وأشارت "ديليك" الإسرائيلية إلى أنها تجري مفاوضات لبناء منشأة غاز مسال عائمة قبالة إسرائيل.

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وتقوم مصر باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وذلك في إطار صفقة مبرمة بين مصر وإسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، والتي تقضي بتصدير ما يصل إلى 85 مليار متر مكعب من الغاز خلال السنوات الـ15 المقبلة.

وعن سبب استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، قالت الحكومة المصرية إن شركة خاصة تقوم باستيراده بهدف تصديره وليس لسد الطلب الداخلي، مشددة على أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مصدر للوقود الأزرق خلال الربع الأخير من ذلك العام.

وتصدر مصر حوالي مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، في صورة غاز مسال، في حين ترغب في مضاعفة الكمية بعد إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز في دمياط.