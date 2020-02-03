أردوغان ينقلب على روسيا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي بين البلدين، بحضور نظيره فولوديمير زيلينسكي.

وأكد أردوغان أن روسيا "قامت بضم شبه جزيرة القرم بطريقة غير شرعية"، مشيراً إلى أن بلاده لم ولن تعترف بذلك.

وأضاف أن تركيا دافعت عن وحدة الأراضي الأوكرانية في كافة المحافل الدولية، لافتاً إلى أنقرة تدعم جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للوضع القائم في شرق أوكرانيا.

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وأكد أردوغان أن بلاده تتابع عن كثب أوضاع أتراك القرم، وأن مسئولي بلاده يتشاورون مع نظرائهم الأوكرانيين حول معاناة أتراك القرم.

الرئيس التركي إلى أنه سيوقع عدداً من الاتفاقيات الجديدة في عدة مجالات مع نظيره الأوكراني، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين جيدة في كافة المجالات.

وقال مراقبون إن تصريحات أردوغان تعكس تناقضه الواضح في الوقت الذي يعزز التعاون مع موسكو، حيث يحاول التواصل مع أوكرانيا من أجل كسب ود الولايات المتحدة وأوروبا وتحقيق أحلامه بالانضمام للاتحاد.

وأضاف المراقبون أن تلك التصريحات تأتي في الوقت الذي يشهد فيه تصعيد بين روسيا وتركيا حول ما زعمته أنقرة بأن جيشها نفذ ضربات جوية على مواقع تابعة للجيش السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في سوريا، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل الرد على الهجوم على قواتها في إدلب السورية.