إعتصام أمام سرايا طرابلس للمطالبة باستقالة محافظ الشمال ومحاسبة الفاسدين

تجمّع محتجّون أمام مدخل ​سراي طرابلس​، مُطالبين بـ"إقالة محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ ومحاسبة الفاسدين". كما رشق المحتجّون مبنى السراي بعدد من حبّات الليمون، مردّدين هتافات ضدّ المحافظ، وطالبوا وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ بإقالته، معلنين "أنّهم لن يفكّوا الإعتصام قبل مغادرة المحافظ مبنى السراي".

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