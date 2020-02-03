وهاب تمنى على الجميع الخروج من قوقعاتهم إلى رحاب الوطن: دياب فرصة حقيقية للبنان

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ في مكتبه في ​السراي الحكومي​، إلى "أنّني خرجت من عند دياب مرتاحًا بشكل كبير بالنسبة لكلّ الأفكار الّتي وضعها نصب عينيه لمعالجة الأوضاع الاقتصاديّة، الماليّة، السياسيّة والقضائيّة، والأهم أنّ لديه خطّة متكاملة تحاكي حاجات الناس".

وركّز على أنّ "خلال اللقاء معه، تشعر أنّك أمام مواطن يتحسّس قضايا الناس ويعيش قضاياهم، وهذا هو الأهم أن يكون المسؤول قريبًا من الناس"، مطالبًا الجميع، خصوصًا "الإخوة الثوار وكل السياسيين والكتل"، بـ"إعطاء دياب فرصة له وللحكومة، والأهم أنّه لا يريد شيئًا لنفسه بل يريد أن يحقّق شيئًا ل​لبنان​".

وأوضح وهاب "أنّنا ناقشنا الكثير من الأمور المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخرجت بانطباع أنّ دياب هو رئيس حكومة لبنان، ويأخذ موقفًا من جميع الدول على أساس قربها من لبنان أو على أساس مصالح لبنان، ولا يعمل لأي مصلحة شخصيّة أو إقليميّة أو دوليّة، بل هو يعمل لمصلحة ​الشعب اللبناني​". وأرعب عن اعتقاده أنّ "هذا الرجل هو فرصة حقيقيّة للبنان، فلنعطه هذه الفرصة ولنعطها أيضًا لأنفسنا. وأتوقّع منه خلال الستة أشهر الأولى، خطوات جيّدة سيشعر بها اللبنانيون، وأطلب من الجميع التعاطي معه كما هو، لأنّه إذا اصطدم بأفرقاء سياسيّين سيعملون كما كانوا يعملون قبل 17 تشرين الأول؛ هنا ستقع الأزمة".

كما تمنّى على الجميع "الخروج من قوقعاتهم ومذاهبهم وطوائفهم ومناطقهم، إلى المجال الأرحب الّذي هو الوطن، حيث سيجدون هناك شخصًا اسمه حسان دياب، موجود في هذا الموقع لملاقاتهم والعمل معهم".