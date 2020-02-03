النشرة: تدشين مضخة مياه ومولد كهربائي في راشيا الفخار بتمويل من إسبانيا

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "قائد القطاع الشرقي في "​اليونيفيل​" الجنرال الإسباني ماركوس ياغو نافارو ورئيس بلدية ​راشيا الفخار​ سليم يوسف، دشّنا مضخّة مياه ومولد كهربائي مموّلان من ​إسبانيا​".

وأكّد يوسف، في كلمة له خلال احتفال أُقيم عد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع عند البئر الإرتوازي، "استمرار البلدية بالعمل لما فيه خير ومصلحة البلدة رغم كلّ الظروف الصعبة"، مشيدًا بـ"مساعدة القوات الدولية ممثّلة بالكتيبتين الإسبانية والهندية، الّتي عوّدتنا على مد يد المساعدة لنا ولجميع أبناء منطقتنا، وها هي اليوم تقدّم لنا مشروعًا حيويًّا لمساعدتنا في الصمود والتقدّم". وركّز على أنّه "بما أنّ المياه هي العنصر الأساسي للحياة والتقدّم والإزدهار، فها هي القوات الإسبانية تساعدنا على استخراج المياه من هذه البئر الإرتوازية، مقدّمةً لنا مساعدة مهمّة تتمثّل بمضخّة لاستخراج المياه ومولد كهربائي لتشغيل المحطة"، شاكرًا ​الحكومة الإسبانية​ على هذه المساعدة القيّمة.

من جهته، لفت الجنرال نافارو، إلى "العلاقة الطيبة بين أهالي راشيا الفخار والمنطقة وقوات "اليونيفيل"، مشدّدًا على "أنّنا نشعر بالإفتخار لأنّ مبادرتنا بتفعيل ​القرار 1701​ ستشهد تزايدًا عند تحسين الظروف المعيشيّة للشعب اللبناني".