الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 شباط 2020 الساعة 16:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:25 من فوق بلدة علما الشعب".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 22:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، ​الناعمة​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 3 شباط 2020 عند الساعة 5:40 من فوق بلدة رميش".

وذكرت المديرية أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 شباط 2020 الساعة 15:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:30 من فوق بلدة رميش".