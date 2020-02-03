الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 شباط 2020 الساعة 16:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:25 من فوق بلدة علما الشعب".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 22:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، الناعمة والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 3 شباط 2020 عند الساعة 5:40 من فوق بلدة رميش".
وذكرت المديرية أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 شباط 2020 الساعة 15:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:30 من فوق بلدة رميش".
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