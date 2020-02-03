أعلنت وزارة الصحة في بيان أنه "بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، وبعد تفشي مرض الانفلونزا والكورونا في عدد من بلدان العالم، وتفادياً من انتشار المرض والحد من التعرض لفيروسات الانفلونزا والكورونا، ننصح الالتزام بالارشادات التالية:غسل اليدين جيداً وباستمرار باستعمال الماء والصابون، تجنب لمس عينيك او فمك بأيدي غير مغسولة، تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس باستخدام منديل ورقي ثم رميه وغسل اليدين فوراً، تجنب التقرب من أي شخص يعاني من الحمى والسعال وتجنب استهلاك المنتجات الحيوانية الغير مطهية.
أما إذا كنت تعاني من حرارة مرتفعة وسعال وصعوبة في التنفس، وكنت قد سافرت خلال 14 يوم قبل ظهور المرض إلى الصين (أو أي من البلاد الأخرى التي سجلت فيها إصابات بفيروس الكورونا)، يجب عليك الحصول على الرعاية الطبية فوراً، والاتصال بالمركز الصحي او المستشفى قبل زيارته واعلمهم عن العوارض وتاريخ سفرك.
لحماية الاخرين، إغسل يديك باستمرار وضع كمامة طبية على وجهك وارتدي الكمامة حتى عند زيارة المركز الصحي للعلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة أصدرت بيان إرشادات لتفادي الحد من التعرض لفيروسات الإنفلونزا والكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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