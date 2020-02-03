قاضي التحقيق بلال حلاوي يعين لجنة طبية للكشف على حالة العميل فاخوري

أعلن قاضي التحقيق في ​بيروت​ بلال حلاوي، عن تعيين لجنة طبية مختصة للكشف على الحالة الحقيقية للعميل ​عامر الفاخوري​. وبحسب ​تقارير​ إعلامية، فقد كان العميل الفاخوري تعرّض في الفترة السابقة لمشاكل صحية وفقد 15 كيلوغرامًا من وزنه، وتبيّن بعد تشخيص حالته بالاصابة ب​السرطان​، فتم نقله من ​سجن الريحانية​ إلى أحد أكبر ​مستشفيات​ العاصمة بيروت، حيث خضع للفحوصات تحت حراسة أمنية مشددة جدًا.

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