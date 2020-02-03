يمين بحثت ونقيب الاطباء مشاكل النقابة والتقت نقابة الخبراء المحلفين

استقبلت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​، نقيب الاطباء في ​لبنان​ ​شرف ابو شرف​ على رأس وفد من النقابة.

وأوضح أبو شرف في تصريح بعد اللقاء الى أنه "جرى البحث في القضايا ذات الصلة بين ​وزارة العمل​ و​نقابة الاطباء​ وهي قضايا كبيرة وصعبة تتطلب التعاون والتضامن معاً كي نستطيع معالجتها. كما بحثنا في مشاكل النقابة ان من حيث ​تقاعد​ الاطباء في ما خص ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ وهي تحتاج الى مرسوم في ​مجلس الوزراء​"، مشيرة الى أن "الوزيرة اظهرت كل حرص وايجابية على معالجة هذه المشاكل، واتفقنا على امكانية تأليف لجنة مشتركة بين ​الضمان الاجتماعي​ والنقابة لدراسة المشاكل العالقة، ان بالنسبة لفصل اتعاب الاطباء، او المكننة في الضمان الاجتماعي، واعتقد ان الامور ستسير بالاتجاه الصحيح".

كما استقبلت يمّين وفداً من نقابة الخبراء المحلفين الشماليين برئاسة وليد صاري الذي اوضح ان الزيارة للتعارف وتهنئة معالي الوزيرة بمنصبها.