قزي: أنا مع حكومة أقطاب مصغرة سياسية وليس مع حكومة تكنوقراط

أعلن ​وزير العمل​ السابق ​سجعان قزي​، أنه "يتمنى النجاح للحكومة الجديدة على الرغم من اعتراض الشارع اللبناني والعربي والدولي"، متمنياً من ​الحكومة​ إنقاذ البلد بشكل سريع، معتبراً أن "الوزراء مستقلين أكاديمياً إلا أنهم غير مستقلين من خلال ​التعيينات​ السياسية لأن أحزاب 8 أذار هي التي عينتهم".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قزي إلى أن الحكومة هي من لون متمنياً أن يكون التغيير في المواقف السياسية والوطنية، معتبراً أن "تسريب مسودة البيان هو لجس نبض الشارع، وأن التركيز في مسودة البيان على الواقع الإقتصادي لا قيمة له إن لم يقترن بتغيير الموقف والإتجاه السياسي".

واعتبر أن الحكومة "تتحمل مسؤولية أي قرار تماماً كما الحكومات السابقة، ومن واجب الوزراء معرفة المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم وليس فقط الموقع السياسي كوزير"، معتبراً أنه يؤيد "حكومة أقطاب مصغرة سياسية وليس مع ​حكومة تكنوقراط​ من دون تجربة في الحكم لأن الوضع في البلاد لا يحتمل التجربة".

