الصراف: يجب ان ننتقل من مفهوم حق العودة الى واجب العودة

شدد وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "يجب أن ننتقل من مفهوم "​حق العودة​" الى"واجب العودة" لتضحيَ العودة حقيقةً ملزمة للمجتمع الدولي والعربي ليعمل لتحقيقها وليس ان تبقى حقّا مغتصبا ندعي الالتزام به"

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