سرقة دراجة نارية في سير ـ الضنية

أقدم مجهولون على ​سرقة دراجة نارية​ من أمام مركز الإيمان الصحي في بلدة سير ـ ​الضنية​. وقد حضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان وباشرت التحقيق في الأمر، وعملت على تتبع كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، من أجل كشف الفاعلين ومعرفة ملابسات الحادثة.

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