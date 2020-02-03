أعلن التلفزين الرسمي ​الجزائر​ي رسمياً، عن وصول الطائرة التي تقل الجزائريين من مدينة ووهان الصينية إلى العاصمة الجزائرية. وتحمل الطائرة التي خصصتها الجزائر لنقل عدد من المواطنين الجزائريين، 10 مواطنين تونسيين ورعايا ليبيين وموريتانيين. وكان كافة الركاب قد خضعوا لإجراءات كشف طبي معمقة من طرف ​السلطات الصينية​ للتأكد من سلامتهم فيما سيتم إجراء عملية الفحص والمراقبة الطبية مجددا في الجزائر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول الطائرة التي تقل الجزائريين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.