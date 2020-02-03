نتانياهو: قارة إفريقيا عادت إلى أحضان إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​، أن إسرائيل تعود إلى ​إفريقيا​ بشكل كبير، وأن هذه القارة "قد عادت إلى أحضان إسرائيل".

وفي حديث صحفي قبيل مغادرته إلى ​أوغندا​، أشار نتانياهو إلى "أنني أسافر الآن للقيام بزيارة أخرى إلى إفريقيا، وهذه هي الزيارة الخامسة التي أقوم بها خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية".

واعتبر نتانياهو أن زيارته لأوغندا "تهدف إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع هذه ​الدولة​" معبراً عن "تفاؤله ببشائر جيدة بالنسبة لدولة إسرائيل في نهاية هذا اليوم".