أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وأن هذه القارة "قد عادت إلى أحضان إسرائيل".
وفي حديث صحفي قبيل مغادرته إلى أوغندا، أشار نتانياهو إلى "أنني أسافر الآن للقيام بزيارة أخرى إلى إفريقيا، وهذه هي الزيارة الخامسة التي أقوم بها خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية".
واعتبر نتانياهو أن زيارته لأوغندا "تهدف إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع هذه الدولة" معبراً عن "تفاؤله ببشائر جيدة بالنسبة لدولة إسرائيل في نهاية هذا اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: قارة إفريقيا عادت إلى أحضان إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.