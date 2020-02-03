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السلطات المصرية تستعد لاستقبال العائدين من مدينة ووهان الصينية

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وصلت وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد، إلى ​مطار العلمين​ الدولي، لمتابعةإجراءات الحجر الصحي والطاقم الطبي، وجميع الاستعدادات الطبية قبل وصول المصريين للمطار، وللاطمئنان على الاستعدادات لوصول المصريين العائدين من مدينة ووهان ​الصين​ية بعد انتشار فيروس "كورونا" فيها.

وكانت وزيرة الصحة المصرية تفقدت أمس، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد للمواطنين المصريين القادمين من الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات ​القيادة​ السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار الفيروس القاتل.

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