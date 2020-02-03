اردوغان وصل إلى أوكرانيا للمشاركة باجتماع المجلس الاستراتيجي الرفيع بين البلدين

وصل الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للمشاركة في النسخة الثامنة من اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار "كييف بوريسبور" الدولي، مساعد وزير الخارجية الأوكرانية واسيل بودنار، السفير الأوكراني في ​أنقرة​ أندريه سيبيها، والسفيرة التركية في كييف ياغمور أحمد غولدره.

يرافق اردوغان في زيارته الرسميّة، وزراء: الخزانة والمالية براءت ألبيراق، التجارة روهصار بكجان والعدل عبد الحميد غل، بالإضافة إلى رئيس دائرة الإتصال فخر الدين ألطون والمتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​.