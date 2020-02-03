عباس: نستهدف الحصول على حقوقنا وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

شدد الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ على أن "​السلطة الفلسطينية​ مستمرة في مقاطعة ​أميركا​ وإسرائيل في حال الاستمرار في تنفيذ خطة ​السلام​"، مؤكدا أن فلسطين لن "تقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق ​الشعب الفلسطيني​".

ولفت عباس في ​مؤتمر​ صحافي الى أن "​الفلسطينيين​ يستهدفون الحصول على حقوقهم وفقًا للشرعية الدولية وقرارات ​مجلس الأمن​"، مبديا تعجبه من "قيام أميركا وحدها بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ قرارات تنتهكها".

وجزم أن "هذا أمر غير مقبول"، مشيرا الى "أننا رضينا بـ20% من الأرض التاريخية للفلسطينيين وفقًا لاتفاقية أوسلوا وتوصلنا إلى اتفاق مع ​إسحق رابين​ وقتها للوصول إلى حل يمثل خطوة في استعادة الأراضي المحتلة".