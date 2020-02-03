عباس: نستهدف الحصول على حقوقنا وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن "السلطة الفلسطينية مستمرة في مقاطعة أميركا وإسرائيل في حال الاستمرار في تنفيذ خطة السلام"، مؤكدا أن فلسطين لن "تقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني".
ولفت عباس في مؤتمر صحافي الى أن "الفلسطينيين يستهدفون الحصول على حقوقهم وفقًا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن"، مبديا تعجبه من "قيام أميركا وحدها بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ قرارات تنتهكها".
وجزم أن "هذا أمر غير مقبول"، مشيرا الى "أننا رضينا بـ20% من الأرض التاريخية للفلسطينيين وفقًا لاتفاقية أوسلوا وتوصلنا إلى اتفاق مع إسحق رابين وقتها للوصول إلى حل يمثل خطوة في استعادة الأراضي المحتلة".
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