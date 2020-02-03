بكين: فعل واشنطن على كورونا يثير الخوف وينشره

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بكين: انتقدت الصين، اليوم، الولايات المتحدة بشدّة لفرضها قيودًا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، متّهمةً واشنطن بـ"إثارة الذعر ونشره".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إنّ الولايات المتحدة "لم تقدّم مساعدة مهمة"، وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان، وتحدّث عن سحب جزئي لطاقم سفارته، وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".