يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
بكين: انتقدت الصين، اليوم، الولايات المتحدة بشدّة لفرضها قيودًا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، متّهمةً واشنطن بـ"إثارة الذعر ونشره".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إنّ الولايات المتحدة "لم تقدّم مساعدة مهمة"، وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان، وتحدّث عن سحب جزئي لطاقم سفارته، وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".
كانت هذه تفاصيل خبر بكين: فعل واشنطن على كورونا يثير الخوف وينشره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.