- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دبي - بواسطة محمد فارس قررت السلطات الصينية، أمس (الأحد)، حرق جثث ضحايا «فايروس كورونا» المستجد، بالقرب من أماكن وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع، حسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز».
وذكر بيان توجيهي مشترك، صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، ووزارة الشؤون المدنية، ووزارة الأمن العام، بثته وسائل إعلام صينية، أمس، أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفايروس «كورونا» بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن، أو بأي وسيلة أخرى.
الإمارات تتضامن مع الصين بإضاءة معالمها البارزة
مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
مجلس النواب الأردني يرفض خطة السلام الأميركية
في جديد ردود الفعل على خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، رفض مجلس النواب الأردني الخطة، وطالب الحكومة بإظهار رفضها الصريح للخطة.سكاي نيوز عربية
-
ماهي التحديات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي المكلّف؟
يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي تحديات كبيرة. ولكن قبل هذه التحديات، عليه اجتيازَ المهل الدستوريّة لتشكيلِ الحكومةِ، بنجاح.سكاي نيوز عربية
-
رتل عسكري تركي يدخل الشمال السوري
كشفت مصادر ميدانية أن رتلا عسكريا تركيا دخل إلى الشمال السوري. وأفاد المرصد السوري بعزم أنقرة إعلان الطريق الدولي الرابط بين حلب واللاذقية منطقة عسكرية، مما يشير إلى تصاعد الخلافات بين أنقرة وموسكو.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
الإمارات تتضامن مع الصين بإضاءة معالمها البارزة
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وأوضح البيان أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي، حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تعاملت الصين مع جثث ضحايا «فايروس كورونا»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.