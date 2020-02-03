رقم قياسي جديد لضحايا "كورونا" والمصابين به في الصين

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كشفت السلطات الصينية الاثنين عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بسبب فيروس "كورونا"، حيث حصد هذا الفيروس أمس حياة 57 شخصا إضافيا، ليرتفع عدد ضحاياه الإجمالي إلى 361 وفاة.
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، أن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2829 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2103 إصابات في مقاطعة هوبي.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200 مصاب.
فيروس كورونا: ارتفاع عدد القتلى إلى 360 وأربع نقاط أخرى يجب أن تعرفها
مقدم بواسطة: يورو نيوز
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"أهلا سمسم" برنامج جديد لمساعدة الأطفال المتضررين من النزاع في العالم العربي
ينطلق برنامج "أهلا سمسم" الجديد في العالم العربي مع دماه التي طالما أحبها الصغار وأخرى جديدة في إطار سعيه لمساعدة الأطفال وخاصة اللاجئين منهم على التعامل مع مشاعرهم. وتنضم ثلاث دمى عربية جديدة إلى البرنامج، هي "جاد" الوحش الأصفر اللون الذي وصل حديثا إلى الحي تاركا منزله، وصديقته "بسمة" البنفسجية اللون بالإضافة إلى الماعز "معزوزة". وستنضم هذه الدمى إلى شخصيات معروفة مثل "غرغور" و"المو" و"كعكي" وحش الكعك في مغامرات مختلفة. ويصل "جاد" إلى الحي مؤخرا وينطلق في مغامرات مع صديقته الجديدة "بسمة" وغيرها. وتقول "بسمة" لوكالة فرانس برس خلال جولة ترويجية في دبي "نلعب دائما ونغني ونجرب أمورا جديدة ونقوم بمغامرات". وتؤكد الدمية البنفسجية "لدينا الكثير من الأصدقاء في الحي. لكن جاد هو صديقي المفضل". ويأتي البرنامج في إطار مشروع إنساني أوسع مشترك بين "ورشة سمسم" ولجنة الانقاذ الدولية "لتوفير التعليم المبكر و الرعاية للأطفال ومقدمي الرعاية للمتضررين من النزاع في سوريا"، بحسب بيان صادر عن المنظمين. وسيعرض البرنامج على قناة "ام بي سي 3" الفضائية العربية اعتبارا من الثاني من شباط/فبراير، وعبر قناة يوتيوب وغيرها. ومنذ منتصف آذار/مارس 2011 تشهد سوريا نزاعاً دامياً، تسبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، ونزوح وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وأدى النزاع إلى تهجير 5.1 مليون طفل سوري، منهم 2.5 مليون لجأوا إلى دول أخرى مثل لبنان وتركيا والأردن. وتقول بسمة "أنا وجاد لا نشبه بعضنا كثيرا. هو فنان ورسّام وأنا احب الغناء والرقص. هو يحب ترتيب الأشياء ويفكر ويخطط وأنا أشعر بالملل". ومن جانبه يقوم غرغور، الذي زار عددا من الدول العربية، بمقابلة الأطفال ليسألهم عن أمور مثل الغيرة والاهتمام بأحبائهم. ويعد غرغور، الأزرق اللون واحدا من الشخصيات المحببة لدى الأطفال حول العالم بسبب شخصيته الهزلية. ويقول غرغور لفرانس برس "نحن جميعا نختلف عن بعضنا، هناك من يحب الغناء وهناك من يحب الرقص والبعض يحب التمارين الرياضية، وهناك من يريد أن يصبح مثلي أفضل مقدم برامج في العالم". وتابع"اكتشفت أننا نتشابه لأننا نحب بعضنا البعض". وستكون مدة الحلقة 26 دقيقة تقسم إلى جزئين، أحدهما جزء منوعات يستضيف مشاهير من الوطن العربي وأطفال من كل الجنسيات العربية . ويؤكد المسؤولون عن البرنامج الذي تم انتاجه في الأردن، أنّ الحلقات التي ستعرض ستة أيام في الأسبوع ستركز على المشاعر وكيفية التعامل معها. والبرنامج ثمرة عامين من العمل مع أخصائيين في مجال الطفولة في العالم العربي. ويقول المُنتج التّنفيذي للبرنامج، خالد حدّاد لفرانس برس، إن "محتوى أهلا سمسم بجزئه الأول يتناول موضوع المشاعر"، مؤكدا أنّ البرنامج سيكون ترفيهيا وتعليميا في ذات الوقت. وبحسب حداد "للأسف، أطفالنا لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم. لا يعرفون ما هو الشعور بالضبط، لا يعرف الطفل أنه خائف أو غاضب أوحتى الشعور بالغيرة. في حلقاتنا نطرح هذه المشاعر واستراتيجية للتعامل معها". وفي أحد الحلقات، تتعلم بسمة مع جاد من شخصية "هادي" وهو بمثابة أخ أكبر لهما في البرنامج كيفية التعامل مع الخوف. وتعرض بسمة طريقة التغلب على الخوف وتقول "تضع يدك على بطنك ثم تأخذ نفسا من الأنف، شهيق زفير. هذا يساعد على الهدوء". ولم يتمكن "جاد" من الانضمام إلى الجولة الترويجية في دبي. ووصل جاد مؤخرا إلى الحي بعد أن ترك منزله. ولكن حداد يصر على عدم تعريفه كـ "لاجئ". ويؤكد حداد "لم نعط جاد صفة لاجئ. هو طفل جديد قدم إلى الحي ويتعرف عليه كافة الأطفال ويصبحون أصدقاء ". ويصر حداد أن البرنامج سيكون مخصصا لكافة الأطفال في العالم العربي. منذ بداياته في تشرين الثاني/نوفمبر 1969 عبر التلفزيون الأمريكي العام، أخذ البرنامج الشهير عناوين مختلفة في أكثر من 150 بلدا. وكان "سيسامي ستريت" في العالم العربي يحمل عنوان "افتح يا سمسم" وكان يتمتع بشعبية كبيرة. وبدأ عرضه بإنتاج خليجي في عام 1979 واستمر حتى عام 1990، وحظي بشعبية واسعة في العالم العربي. وسيبدأ تصوير الموسم الثاني من "أهلا سمسم" في شهر آذار/مارس المقبل. ويؤكد حداد "نأمل أن يصبح الأطفال بعد مشاهدة هذا البرنامج أذكى وألطف وأقوى بتعبيرهم عن مشاعرهم".
Euronews (Ar)
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متظاهرون عراقيون يرفضون رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي
شهدت مدن جنوب العراق اليوم الأحد احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة، رفضاً لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، الذي يؤكد أنه مستقل، تشكيل الحكومة العراقية. وأعلن علاوي مساء السبت عن توليه منصب رئيس الوزراء، بعد مرور أربعة أشهر بالضبط على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام، وشهرين على استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع. وقد طالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسياً لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي. ففي مدينة النجف المقدسة لدى الشيعية، رفع متظاهرون الأحد لافتة تقول "محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب!". وأمضى شبان يضعون أقنعة على وجوههم، الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع تعبيراً عن غضبهم لتكليف علاوي لهذا المنصب، وفقا لمراسل فرانس برس. وما زالت الشوارع الرئيسية داخل النجف بالإضافة إلى الطرق الخارجية مغلقة صباح الأحد بإطارات مشتعلة. وفي مدينة الكوت (170 كلم جنوب شرق بغداد)، خرج المئات في م ظاهرة حاشدة حاملين لافتات كتب عليها "نرفض تكليف علاوي لرئاسة الحكومة" كما هتفوا "المجرب لا يجرب" و "لا تنصيب لحكومة محاصصة". وفي مدينة الديوانية جنوب العراق، توجه متظاهرون إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات. وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، قام متظاهرون بغلق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجا على تولي علاوي رئاسة الوزراء رافعين صورا منددة به وهم يهتفون "علاوي ليس اختيار الشعب!". فيما توقف العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والتعليمية في المدينة، وفقا للمراسل. وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح السبت علاوي رسمياً تشكيل الحكومة العراقية ، بعد اتفاق بين الكتل السياسية في الوقت بدل الضائع، وسط انقسام في الشارع حيال هذه التسمية. ووفقاً للدستور، أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان. وفي أول خطاب رسمي وجهه علاوي للعراقيين، تعهد بتنفيذ مطالب الشارع، وخصوصاً الانتخابات المبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات. وأدى العنف إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد. وطالب المحتجون في البداية بمحاربة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات، لكن سرعان ما تصاعد سقف المطالب إلى دعوات بإصلاحات سياسية شاملة .
Euronews (Ar)
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"الأذرع المفتوحة" تناشد إيطاليا من أجل السماح برسو سفينة تحمل 363 مهاجراً
جددت منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية يوم أمس السبت مناشدتها للسلطات الإيطالية من أجل السماح برسو سفينة تحمل على متنها 363 مهاجراً غير شرعي تم إنقاذهم من الغرق بالبحر الأبيض المتوسط منذ خمسة أيام. وتأتي المناشدات بعد رفض مالطا المتكرر السماح برسو السفينة بموانيها. وقال جيرارد كانالس، مدير مهمة المنظمة غير الحكومية: "رفضت مالطا رسونا ثلاث مرات على التوالي والآن سوف نرى إذا ما كانت إيطاليا ستقدم لنا (ميناء آمن). لدينا إمدادات تكفي ليومين آخرين ونأمل في ان نتمكن من الرسو". وكان زعيم حركة "ليغا" اليميني المتطرف ووزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني من أبرز المعارضين لرسو السفن التي تحمل مهاجرين غير شعريين بموانئ إيطاليا. وعبر سالفيني مرة أخرى عن ذلك بقوله إنه قد يخاطر بتعرضه لتحقيق قضائي آخر بسبب هذا الرفض إلا أن ذلك لن يثنيه عن موقفه. وقال في تغريدة على موقع تويتر: "هل اخاطر بمحاكمة أخرى من اجل حماية الحدود الإيطالية؟ فعلتها وسأفعلها مرات أخرى. إذا توجب علي حماية بلدي فانا لا اخشى شيئاً أو أحداَ". ويواجه سالفيني دعوى قضائية بسبب رفضه رسو سفينة مهاجرين غير شرعيين بموانئ إيطاليا الصيف الماضي.
Euronews (Ar)
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فيروس كورونا: ارتفاع عدد القتلى إلى 360 وأربع نقاط أخرى يجب أن تعرفها
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وظهر هذا الفيروس الجديد للمرة الأولى في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان، تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.
واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص.
وأمس الأحد سجلت أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين، إذ توفي في الفلبين رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما، ويتحدر من ووهان.
وشددت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس.
المصدر: "أ ف ب"
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.