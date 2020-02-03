شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: مبنى نقابة المحامين الجديد فى مرحلة التشطيب وسيفتتح قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور نقيب المحامين،إن كل مشروعات النقابة خلال الفترة الماضية تسند للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مضيفا: "مبنى نقابة المحامين الجديد في مرحلة التشطيب وسيفتتح قريبا، ونادي محامي جليم في الإسكندرية ستسلم المرحلى الأولى له في إبريل المقبل، إضافة للانتهاء بالفعل من مبنى النقابة في المنيا، ونادي محامي أسوان".

وأشاد "عاشور" خلال كلمة له فى وضع حجر الأساس لنادى المحامين بالقاهرة الجديدة بالشركة الهندسية التابعة لوزارة ، من حيث التزامها بكافة شروط التعاقد، وموعد التسليم، وتوفير أسعار مميزة، وإنهاء المشروعات بجودة كبيرة.

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فيما أعرب "العصار"، عن سعادته بالتواجد وسط محامي مصر بقيادة النقيب سامح عاشور، مؤكدا أن التعاون المشترك مع النقابة يسعده، لما لها من دور بارز وتاريخ في الدفاع عن الحق،مشيرا إلى أن الشركة الهندسية التابعة للوزارة تتميز بإنهاء المشروعات بالجودة التي يريدها صاحب المشروع، إضافة للأسعار المميزة، متابعا: "نشارك في نهضة الدولة، وإقامة المشروعات القومية والتنموية".

يشار إلى أن القطعة رقم 6 بمنطقة اللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة، والمقدر مساحتها بخمسة أفدنة تقريبا، خصصت للنقابة في وقت سابق لإنشاء نادي عليها، كما انتهى المكتب الاستشاري للنقابة من التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يتولى تنفيذه الشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي.