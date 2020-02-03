شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يرصد 5 معوقات تهدد صناعة الألومنيوم.. أبرزها ارتفاع سعر الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، قطاع الأعمال، الكهرباء، والصناعة، بشأن المعوقات التى تهدد صناعة الألومنيوم، حيث تعد مصر من الدول الرائدة فى هذه الصناعة، وبلغ حجم إنتاجها حوالى 320 ألف طن فى السنة، وتظهر أهمية الصناعة فى مصر ليس فقط لمكانتها وتأثيرها الكبير على الصناعة المصرية، وإنما أيضا لما يترتب عليها من إتاحة الفرصة لنشأة وازدهار العديد من الصناعات التى تعتمد عليها.

وأوضح فؤاد، أنه من منطق أهمية صناعة الألومنيوم فى مصر والمتمثلة فى شركة وحيدة وهى شركة مصر الألومنيوم، هناك العديد من المعوقات التى تواجه الشركة تهدد الصناعة، أبرزها، ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء، والتى تعد من أكبر المعوقات التى تواجه الشركة، حيث بلغت تعريفة الكهرباء حوالى 6.7 سنت /كيلو وات، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلو وات مقارنة بجميع المصاهر فى العالم.

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وتابع: "نتج عن ذلك ارتفاع سعر التكلفة فى إنتاج الطن من معدن الألومنيوم، ما أدى إلى صعوبة المنافسة محليا وعالميا وأيضا إغراق السوق المحلى بمعدن الالومنيوم من دول الخليج لقلة سعر بالخارج".

واستطرد فؤاد، أن ارتفاع سعر الألومينا، من المعوقات أيضا، حيث تستورد الشركة خام الألومينا اللازم للتشغيل حوالى 600 ألف طن / السنة، فى الوقت الذى يواجه سعر معدن الألومنيوم انخفاض بالبورصة، كما أن تغيير سعر الصرف وتطور الأجور والمرتبات من أبرز هذه المعوقات أيضا، مطالبا بعقد نقاش موسع حول هذه المعوقات وكيفية العمل على حلها وتفاديها للنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى.