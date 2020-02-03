شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تستعد لزيارة ميدانية لـ"الغزل والنسيج" بالمحمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية خلال الأسبوع الجارى لمصانع الغزل والنسيج بالمحمودية، للاطلاع على آخر ما توصلت إليه، لافتا إلى أن اللجنة تلقت عدد من طلبات الإحاطة بتدهور أحوال مصنع الغزل والنسيج، وتخوف البعض من وجود اتجاه لبيعها، وهو ما يستلزم فحص اللجنة لها، خاصة وأن هناك توجه من الدولة بالاهتمام بمجال الغزل والنسيج وإعادة إحيائه.

كانت قد أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج للبرلمان فى جلسة الأسبوع الماضى، بأن الدولة لديها رؤية كاملة فى تطوير منظومة الغزل والنسيج، وإنشاء كيانات قوية بدل الضعيفة القائمة وعليها ديون كثيرة، مؤكدا على أن هذه الرؤية تتم تحت إشراف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتابع الأمر بشكل أسبوعى.

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وأكدت الشركة، على أن الرؤية تتضمن تحويل 33 شركة من الغزل والنسيج لـ 10 كيانات كشركات قوية، وأنه لا يوجد نية بالبيع، وإنما مبادلة بين مؤسسات الدولة، لمواجهة الخسائر التى تفاقمت على مدار السنوات الماضية، لما يقرب من 33 مليار جنيه.