شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. أردوغان والسراج ينفقان 200 ألف دولار شهريا رواتب للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديوجراف، تداوله نشطاء على الإنترنت، عن حصول العناصر الإرهابية السورية الوافدة إلى ليبيا على مبالغ تقدر بـ200 ألف دولار شهريا، يدفعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومة فايز السراج، حيث نشر الفيديوجراف مقطع فيديو لمجموعة من العناصر الإرهابية وهى تحتفل بحصولها على مبالغ مالية.

وعلق الفيديو قائلا: "هكذا يحتفل المقاتلون السوريون فى ليبيا برواتبهم للمشاركة فى قتل وضرب الجيش الليبى والمواطن الليبى، بعد أن استقدمهم أردوغان من سوريا مقابل دفع رواتب من تركيا بالدولار، وآخر من حكومة الوفاق بالدينار وتوفير سكن فاخر فى افخم الشقق والفنادق هذا ما وافق عليه السراج واعترف به فى لقاء مع بى بى سى"

وأشار الفيديوجراف إلى أن المعارضة السورية، أكدت أن هؤلاء تابعين لفيلق الرحمن الموالى لتركيا دورهم تنفيذ خطط اردوغان المرصد السورى، مشيرا إلى أن رواتبهم فى ليبيا تصل الى 200 الف دولار بعد تخصيص 800 مليون دولار للحرب.

كانت صحيفة زمان التركية ، قد أشارت إلى أنه تم نقل أكثر من 3 آلاف مقاتل من لواء السلطان مراد وجماعات فهمي عيسى الارهابية المقاتلة في سوريا مع الجنود الأتراك إلى ليبيا عبر الأراضى التركية.

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وبحسب التسريبات، حصل كل مقاتل في ليبيا على راتب شهري بقيمة 2000 و500 دولار، ويقوم بالتوقيع على عقد للقتال لمدة 6 أشهر.

المعلومات تقول إن 15 مقاتل تابعا للجيش السوري الحر لقوا حتفهم على الأراضي الليبية حتى الآن، وأن المقاتلين يحملون بطاقات هوية مؤقتة صادرة من تركيا، مشيرة إلى أن شركة “سدات” للاستشارات العسكرية المقربة من أردوغان هي من تقوم بتدريب تلك العناصر وتوجههم، وأنها من يقرر من سيحصل على الجنسية التركية من المقاتلين وتحدد رتبهم العسكرية داخل الجيش التركي.

التسريبات أوضحت أيضًا أن العناصر الجهادية التي تم نقلها من إدلب إلى الأراضي التركية، تنتظر داخل مخيمات أسستها منظمة الهلال الأحمر التركي في مناطق مثل ريحانيه وهطاي، بتعليمات من جهاز الاستخبارات التركية.